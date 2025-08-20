В Полтавской области вместо воздушной тревоги объявили радиационную угрозу

Власти Полтавской области Украины по ошибке предупредили жителей о радиационной угрозе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Владимир Когут.

Он объяснил, что в системе оповещения произошел сбой.

«Вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза», — говорится в заявлении.

19 августа Telegram-канал SHOT написал, что российские военнослужащие нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в городе Кременчуге в Полтавской области. По информации журналистов, Вооруженные силы РФ применили две ракеты X-101 и четыре снаряда для реактивного комплекса «Искандер». Кроме того, они использовали беспилотные летательные аппараты типа «Герань».

В тот же день в Полтавской области зафиксировали повреждение зданий, расположенных на территории предприятий энергетического сектора. Как рассказал Владимир Когут, в регионе произошло частичное отключение света. Без электроснабжения временно остались 1 471 бытовой и 119 юридических абонентов, уточнил он.

Ранее в подполье рассказали об ударах по аэродромам в Полтавской области.