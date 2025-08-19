НПЗ в Полтавской области Украины подвергся удару

Российские военнослужащие нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в городе Кременчуге в Полтавской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, Вооруженные силы РФ применили две ракеты X-101 и четыре снаряда для ракетного комплекса «Искандер». Кроме того, завод подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов типа «Герань».

«В 2022 году НПЗ в Кременчуге был единственным действующим нефтеперерабатывающим заводом на Украине. Российская армия нанесла первый удар по предприятию еще в самом начале СВО (специальной военной операции. — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Из него следует, что данный завод снабжал Вооруженные силы Украины (ВСУ) бензином и дизельным топливом. Позже он продолжил обеспечивать горючим украинские формирования в Донбассе.

19 августа украинское издание «Фокус» сообщило, что в Кременчуге в Полтавской области произошли взрывы. В тот момент на территории региона действовала воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало видео с ударом беспилотников по передовому пункту ВСУ.