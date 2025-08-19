В Полтавской области зафиксировали повреждение объектов энергетического сектора

Здания предприятий энергетического сектора, расположенные на территории Полтавской области Украины, получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военной администрации региона Владимир Когут.

По его словам, в Полтавской области произошло частичное отключение света.

«В Лубенском районе <...> без света остались 1 471 бытовой и 119 юридических абонентов», — говорится в заявлении.

Утром 19 августа украинское издание «Фокус» сообщило, что в городе Кременчуге на территории Полтавской области произошли взрывы. Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны свидетельствуют о том, что в тот момент в регионе действовала воздушная тревога.

В тот же день глава военной администрации Черниговской области Украины Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале написал, что в регионе после взрывов возникли перебои с электроснабжением. Как он отметил, ряд инфраструктурных объектов получили повреждения. Украинское издание «Страна.ua» уточнило, что одним из обесточенных населенных пунктов стал город Нежин.

Ранее в городе Одессе сняли на видео мощный пожар, начавшийся после взрывов.