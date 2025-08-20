В Запорожской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Балицкий сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Запорожской области

Энергетики полностью восстановили электроснабжение на территории Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Благодарю энергетиков за оперативную работу», — написал он.

Вечером 19 августа в Запорожской области произошло отключение света. Электричество отсутствовало во всем регионе.

Как рассказал Балицкий, причиной послужила атака украинских беспилотных летательных аппаратов на высоковольтное оборудование. Он добавил, что проведение восстановительных работ осложнялось из-за темного времени суток и угрозы повторных ударов.

До этого в Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате атаки украинского дрона пострадали две женщины 1953 и 1961 годов рождения. Губернатор региона отметил, что ранения получили жительницы села Подгорное. В момент удара они находились во дворе своего дома.

У одной из пострадавших диагностировали множественные осколочные ранения, поэтому ее госпитализировали в хирургическое отделение. Ранения, полученные второй пострадавшей, не угрожали ее жизни и здоровью.

Ранее город в Запорожской области подвергся массированному артиллерийскому обстрелу.