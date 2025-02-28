Обвиняемый во взятке генерал Шамарин заключил сделку со следствием

Руководитель управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки в размере 1,4 миллиарда рублей, сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Шамарин полностью признал вину и заключил сделку со следствием, в том числе дал показания на иных лиц, интересовавших следствие», — говорится в сообщении.

Сегодня сообщалось, что Главное военное следственное управление СК России завершило расследование, собрав, по его утверждению, достаточные доказательства вины Шамарина в получении взяток в особо крупном размере (36 миллионов рублей) при исполнении государственного оборонного заказа.

Следствие установило, что в период с 2019 по 2023 годы Шамарин получал взятки от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» за завышение объемов и стоимости поставок оборудования связи по контрактам с Минобороны РФ на сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Ранее суд арестовал начальника службы закупки зерна компании «‎Макфа» по делу о взятке.