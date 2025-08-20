На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве по делу о госизмене арестован гражданин России

ТАСС: в Москве за госизмену арестовали россиянина по фамилии Парамонов
true
true
true
close
Depositphotos

Суд в Москве санкционировал арест гражданина России по уголовному делу о государственной измене. Об этом, ссылаясь на картотеку Мещанского районного суда, сообщает ТАСС.

В материалах указывается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Д.В. Парамонова. Он обвиняется в государственной измене.

Фигурант дела о государственной измене пока не обжаловал свое заключение под стражу. В суде не стали комментировать детали уголовного дела, так как оно рассматривается в закрытом от СМИ и публики режиме.

19 августа сообщалось, что в Ростове-на-Дону 54-летнего мужчину приговорили к 13 годам и шести месяцам заключения за передачу военных данных украинской стороне.

8 августа стало известно, что житель Таганрога получил шесть лет колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины.

Ранее жителя Симферополя осудили за госизмену и помощь ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами