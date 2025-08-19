На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Завершено расследование по делу о хищениях при возведении фортификаций в Курской области

Завершено следствие по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области
Shutterstock

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-главы АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его бывшего помощника Игоря Грабина, обвиняемых в хищениях в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений завершено. Об этом сообщил ТАСС.

В данный момент Мещанский суд Москвы решает вопрос об ограничении обвиняемых в сроках ознакомления с материалами дела. По словам прокурора, со стороны фигурантов установлено злоупотребление при ознакомлении с документами.

Следствие просит установить срок ознакомления до 25 августа. Фигуранты заявили, что готовы завершить ознакомление с материалами дела до конца августа.

В апреле экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по подозрению в мошенничестве. По данным СМИ, о причастности бывшего главы региона и его заместителя к растрате бюджетных средств стало известно после допросов экс-руководства АО «Корпорация развития Курской области».

Их обвинили в хищении более 1 млрд рублей, в том числе предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Ранее врио губернатора Курской области призвал провести «очищение» власти в регионе.

