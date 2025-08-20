На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине не увидели массовых возвращений депортированных из США граждан

Госпогранслужба: на Украине не фиксируют массовых возвращений граждан из США
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Госпогранслужба Украины пока не фиксирует массовых возвращений граждан республики, которые были депортированы из США. Об этом изданию «Общественное. Новости» заявил представитель службы Андрей Демченко.

«Информирование уполномоченных органов страны происхождения таких граждан в таких случаях не всегда обязательно. Это касается, например ситуаций, когда лица документированы национальным паспортными документами, позволяющими пересекать государственные границы», — сказал представитель службы.

Демченко добавил, что граждан Украины не могут ограничить в праве вернуться на родину.

Накануне Таможенно-пограничная служба США сообщила о депортации из страны украинцев. Ведомство опубликовало фото, на которых были представлены «первые мгновения украинских иммигрантов после возвращения домой». На кадрах были видны пограничники, которые проверяли документы у нескольких мужчин и женщин.

15 августа газетаThe Wall Street Journal сообщило, что десятки тысяч украинских беженцев могут начать депортировать из США. По данным издания, такое решение могут принять в случае потери ими правового гуманитарного статуса.

Ранее посольство США на Украине выступило с загадочными фразами об украинских беженцах.

