Посольство США на Украине выступило с загадочными фразами об украинских беженцах

Посольство США в Киеве выложило посты о депортации украинцев

Посольство США на Украине опубликовало посты с фразами «ваша виза просрочена», «ваша виза отозвана» и «вы должны выехать». Посты доступны на странице дипведомства в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Американское посольство также привело цитату госсекретаря США Марко Рубио о том, что «пребывание в США — не право, а привилегия».

Украинское издание «Страна» пишет, что такие публикации выглядят как намек на то, что украинцев могут заставить покинуть США.

В начале апреля некоторым украинским беженцам в США «по ошибке» начали приходить электронные письма о необходимости «немедленно покинуть» Соединенные Штаты.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала фейком публикацию Reuters о том, что администрация Дональда Трампа намерена лишить статуса беженца около 240 тысяч граждан Украины, находящихся на американской территории.

Ранее итальянский журналист сообщил о массовом бегстве украинцев от мобилизации.