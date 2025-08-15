На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинских беженцев начнут высылать из США

WSJ: украинских беженцев начнут высылать из США в случае потери ими этого статуса
Nathaniel Wilder/Reuters

Десятки тысяч украинских беженцев могут вскоре начать депортировать из США в случае потери ими правового гуманитарного статуса. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источника, в ближайшее статуса беженцев могут лишить порядка 120 тыс. украинцев, прибывших в США за последние два года. Это станет возможным, если администрация президента США продлит действия программы, принятой еще при демократах.

Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он также заявлял о планах устроить массовую депортацию мигрантов.

До этого Трамп призвал иммиграционную и таможенную полицию (ICE) активнее депортировать нелегальных мигрантов из Лос-Анджелеса, Чикаго и Нью-Йорка.

Президент США сообщил, что поручил администрации направить все силы на то, чтобы «обратить вспять» волну массовой миграции. По мнению политика, миграция «превратила некогда идиллические города в места действия антиутопии Третьего мира».

Ранее сообщалось, что пожилые американцы могут лишиться сиделок из-за антимигрантской политики Трампа.

