На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курганской области колесо обозрения остановилось из-за аварийного отключения

МЧС: колесо обозрения остановилось в Курганской области, пострадавших нет
true
true
true
close
МЧС России

В Курганской области колесо обозрения с людьми остановилось, спасатели эвакуировали трех человек. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России по региону.

«В Шадринске из-за аварийного отключения электричества аттракцион обесточился», — заявил он.

В публикации говорится, что отдыхающие оказались заблокированы в кабинах на высоте 15 метров. Никто из посетителей не пострадал.

До этого в Алтайском крае пожилая женщина упала с колеса обозрения. По данным канала, инцидент произошел в городском парке. Очевидцы сообщили журналистам, что пожилая женщина поднялась на колесе обозрения и «вышла» из кабины. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В начале мая в Магнитогорске люди провисели вниз головой четверть часа из-за заклинившего аттракциона. Как рассказали посетители, механизм, качавшийся из стороны в сторону, застыл в момент, когда люди находились на высоте.

Ранее в Ростове на колесе обозрения забыли мужчину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами