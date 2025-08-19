В Курганской области колесо обозрения остановилось из-за аварийного отключения

В Курганской области колесо обозрения с людьми остановилось, спасатели эвакуировали трех человек. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России по региону.

«В Шадринске из-за аварийного отключения электричества аттракцион обесточился», — заявил он.

В публикации говорится, что отдыхающие оказались заблокированы в кабинах на высоте 15 метров. Никто из посетителей не пострадал.

До этого в Алтайском крае пожилая женщина упала с колеса обозрения. По данным канала, инцидент произошел в городском парке. Очевидцы сообщили журналистам, что пожилая женщина поднялась на колесе обозрения и «вышла» из кабины. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В начале мая в Магнитогорске люди провисели вниз головой четверть часа из-за заклинившего аттракциона. Как рассказали посетители, механизм, качавшийся из стороны в сторону, застыл в момент, когда люди находились на высоте.

Ранее в Ростове на колесе обозрения забыли мужчину.