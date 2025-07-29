На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Алтайском крае пенсионерка упала с колеса обозрения

В городе Рубцовске Алтайского края пожилая женщина упала с колеса обозрения
true
true
true
close
Telegram-канал «Инцидент Рубцовск»

В Алтайском крае пожилая женщина упала с колеса обозрения. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Рубцовск».

По данным канала, инцидент произошел в городском парке. Очевидцы сообщили журналистам, что пожилая женщина поднялась на колесе обозрения и «вышла» из кабины. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

В Telegram-канале прокуратуры добавили, что по факту происшествия организована проверка аттракциона на предмет соблюдения требований безопасности. По результатам проверки будут приняты меры по контролю ситуации.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске люди провисели вниз головой четверть часа из-за заклинившего аттракциона. Как рассказали посетители, механизм, качавшийся из стороны в сторону, застыл в момент, когда люди находились на высоте.

Ранее в Ростове на колесе обозрения забыли мужчину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами