В Алтайском крае пенсионерка упала с колеса обозрения

В Алтайском крае пожилая женщина упала с колеса обозрения. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Рубцовск».

По данным канала, инцидент произошел в городском парке. Очевидцы сообщили журналистам, что пожилая женщина поднялась на колесе обозрения и «вышла» из кабины. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

В Telegram-канале прокуратуры добавили, что по факту происшествия организована проверка аттракциона на предмет соблюдения требований безопасности. По результатам проверки будут приняты меры по контролю ситуации.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске люди провисели вниз головой четверть часа из-за заклинившего аттракциона. Как рассказали посетители, механизм, качавшийся из стороны в сторону, застыл в момент, когда люди находились на высоте.

Ранее в Ростове на колесе обозрения забыли мужчину.