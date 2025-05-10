В Магнитогорске люди провисели вниз головой четверть часа из-за заклинившего аттракциона

В Магнитогорске заклинило аттракцион с повисшими вниз головами людьми

В Магнитогорске аттракцион резко остановился во время работы. Об этом сообщает «Магнитогорск. Главное!».

Инцидент произошел в местном парке развлечений. Как рассказали посетители, механизм, качавшийся из стороны в сторону, застыл в момент, когда люди находились на высоте. Они были напуганы и кричали, в тот момент как работники пытались наладить процессы.

«Сотрудники парка не вызвали спасателей, а пытались чинить сами. Через 15 минут механизм запустили вручную», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала, некоторые гости «в истерике покинули парк», другие продолжали гулять и кататься на аттракционах.

До этого в Германии мужчина сорвался с колеса обозрения. 49-летний немец прибыл на весеннюю ярмарку в Бремене, но во время разборки колеса обозрения упал с аттракциона и пролетел около 40 метров. Пострадавший получил серьезные травмы, спасти его не смогли.

Ранее в Химках охранник парка случайно запер девушку в кабинке на колесе обозрения.