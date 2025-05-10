Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Магнитогорске люди провисели вниз головой четверть часа из-за заклинившего аттракциона

В Магнитогорске заклинило аттракцион с повисшими вниз головами людьми

В Магнитогорске аттракцион резко остановился во время работы. Об этом сообщает «Магнитогорск. Главное!».

Инцидент произошел в местном парке развлечений. Как рассказали посетители, механизм, качавшийся из стороны в сторону, застыл в момент, когда люди находились на высоте. Они были напуганы и кричали, в тот момент как работники пытались наладить процессы.

«Сотрудники парка не вызвали спасателей, а пытались чинить сами. Через 15 минут механизм запустили вручную», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала, некоторые гости «в истерике покинули парк», другие продолжали гулять и кататься на аттракционах.

До этого в Германии мужчина сорвался с колеса обозрения. 49-летний немец прибыл на весеннюю ярмарку в Бремене, но во время разборки колеса обозрения упал с аттракциона и пролетел около 40 метров. Пострадавший получил серьезные травмы, спасти его не смогли.

Ранее в Химках охранник парка случайно запер девушку в кабинке на колесе обозрения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами