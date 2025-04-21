Хинштейн призвал провести «очищение» власти в Курской области

Арест чиновников, стоящих во главе Курской области, подтверждает необходимость коррупционного очищения системы власти. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания правительства региона.

МВД ранее сообщило, что бывший губернатор региона Алексей Смирнов и экс-заместитель губернатора Алексей Дедов обвиняются в хищении более 1 млрд рублей, в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Их арестовали и отправили в Москву для предъявления обвинений. Свою вину они отрицают.

«Люди, стоявшие во главе региона, в настоящий момент находятся под стражей, обвиняются в тяжких преступлениях, которые повлекли огромный, на сумму более миллиарда рублей, ущерб бюджету. Это наглядное подтверждение необходимости коррупционного очищения системы власти в Курской области», — заявил он.

По словам Хинштейна, речь идет не о кадровых «чистках» правительства региона. Он отметил, что люди, которые работают руководителями — профессионалы и «ни о какой аффилированности разговора не идет».

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