Одного из руководителей «Мемориала» Сергея Давидиса приговорили к лишению свободы

Суд вынес заочный приговор в отношении одного из руководителей «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов) 56-летнего Сергея Давидиса, назначив ему шесть лет лишения свободы. Об этом сообщила московская прокуратура в своем Telegram-канале.

Его признали виновным в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета.

В прокуратуре заявили, что в январе 2022 года председатель Центра защиты прав человека «Мемориал» и руководитель проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) Давидис опубликовал в публичном доступе на своей странице в одной из соцсетей сообщения, содержащие оправдание и признающие законными действия военнопленных из украинского полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Он разместил их анкетные данные, места содержания в СИЗО, а также счет крипто-кошелька для перечисления им помощи.



Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

В январе Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Давидиса по данному делу.

В марте 2024 года сайт Центра «Мемориал» внесли в реестр запрещенных ресурсов.

Ранее Тверской суд Москвы ликвидировал фонд «Мемориал».