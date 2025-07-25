В Польше заявили о росте неприязни по отношению к украинцам

Аспирант Силезского университета Филип Билый заявил, что украинцы, проживающие на территории Польши, все чаще сталкиваются с проявлениями ксенофобии. Об этом сообщает польское издание Fakt.

Билый отметил, что ранее он никогда не сталкивался с таким количеством антиукраинских публикаций или комментариев в Интернете.

По словам Билого, в настоящее время он старается говорить на украинском языке тише, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания.

Как подчеркивает издание, несмотря на то, что Билый родился в Польше, для поляков он по-прежнему остается украинцем.

До этого французская газета Le Figaro сообщила об ухудшении отношения жителей Польши к беженцам с Украины. Согласно данным опроса, проведенного в 2025 году, Польша столкнулась с трудностями в вопросе интеграции украинских беженцев. 38% поляков выразили неприязнь к украинцам, в то время как положительное отношение к ним демонстрируют лишь 30% опрошенных. В статье отмечается, что это на 10% ниже, чем в 2024 году, и на 21 процентный пункт ниже, чем в 2023 году.

Кроме того, каждый третий украинский беженец признался, что сталкивался с проявлениями пренебрежительного отношения или ощущал чувство превосходства со стороны поляков. Украинские беженцы выражают опасения относительно возможного ужесточения миграционной политики и депортации в связи с приходом к власти избранного президента Кароля Навроцкого.

Ранее Польша захотела остановить соцподдержку украинских беженцев.