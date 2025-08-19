На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Черниговской области зафиксировали повреждение энергетического оборудования

Более 30 тысяч абонентов в Черниговской области временно остались без света
close
Depositphotos

Энергетическое оборудование в Черниговской области Украины получило повреждения. Об этом сообщила пресс-служба компании «Черниговоблэнерго» в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что без света временно остались более 30 тыс. абонентов.

Утром 19 августа глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что в регионе наблюдаются перебои с электроснабжением. По его словам, инфраструктура получила повреждения.

Как писало издание «Страна.ua», в том числе отключение света произошло в городе Нежин.

В тот же день глава военной администрации Полтавской области Украины Владимир Когут заявил о повреждении зданий местных предприятий энергетического сектора. Он подчеркнул, что в результате в регионе произошло частичное отключение света — без электроснабжения остались 1 471 бытовой и 119 юридических абонентов.

5 августа украинское издание «Общественное» написало, что в городе Сумы на северо-востоке страны произошел взрыв. В тот момент на территории Сумской области действовала воздушная тревога. По данным журналистов, в административном центре региона произошло частичное отключение света.

Ранее в двух городах на Украине после взрывов пропало электричество.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами