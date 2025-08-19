В Черниговской области зафиксировали повреждение энергетического оборудования

Более 30 тысяч абонентов в Черниговской области временно остались без света

Энергетическое оборудование в Черниговской области Украины получило повреждения. Об этом сообщила пресс-служба компании «Черниговоблэнерго» в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что без света временно остались более 30 тыс. абонентов.

Утром 19 августа глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что в регионе наблюдаются перебои с электроснабжением. По его словам, инфраструктура получила повреждения.

Как писало издание «Страна.ua», в том числе отключение света произошло в городе Нежин.

В тот же день глава военной администрации Полтавской области Украины Владимир Когут заявил о повреждении зданий местных предприятий энергетического сектора. Он подчеркнул, что в результате в регионе произошло частичное отключение света — без электроснабжения остались 1 471 бытовой и 119 юридических абонентов.

5 августа украинское издание «Общественное» написало, что в городе Сумы на северо-востоке страны произошел взрыв. В тот момент на территории Сумской области действовала воздушная тревога. По данным журналистов, в административном центре региона произошло частичное отключение света.

Ранее в двух городах на Украине после взрывов пропало электричество.