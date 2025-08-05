В Сумах произошел взрыв

В Сумах на северо-востоке Украины произошел взрыв

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Сумах был слышен взрыв. В городе частично отсутствует свет», — говорится в публикации.

В настоящее время в Сумской области действует воздушная тревога.

Незадолго до этого взрывы произошли в подконтрольном Украине Херсоне.

2 августа военнослужащий отряда специального назначения «Тени» Добровольческого корпуса с позывным «Монах» рассказал, что российские войска используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Черника-2» для нанесения точечных ударов по украинским объектам в глубине Сумской области. По его словам, дистанции, на которых работали военные, составляли свыше 30 км.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появилось видео массированного удара ВС РФ по объектам в Киеве.