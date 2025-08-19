В Шереметьево задержали блогера и предпринимателя Никиту Ефремова. Останкинский районный суд Москвы постановил ограничить его действия в рамках расследования дела о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе судов столицы.

По данным Mash, Ефремова задержали на днях, когда он возвращался из Турции. Его заподозрили в финансировании ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Меру пресечения выбрали по ходатайству следователя, отметив, что ограничения касаются определенных действий, предусмотренных законом для обвиняемых по статье 282.3 УК РФ (наказание по статье — до 8 лет лишения свободы).

Никита Ефремов — основатель бренда кроссовок Nikita Efremov, ранее в его магазинах проходили обыски. В его шоурумах изъяли около 5000 пар обуви после жалоб покупателей о продаже поддельной продукции. Позднее предприниматель открыл магазин в одном из торговых центров Дубая.

В конце января 2025 года Никита Ефремов заявлял, что его компания подвергается давлению со стороны неизвестных лиц. Блогер жаловался на угрозы в адрес его сотрудников и его самого. Позже Super.ru писало, что Ефремов и вовсе может лишиться двух бизнесов из-за долгов.

