Ефремов может лишиться бизнеса из-за налогового долга

Блогер и бизнесмен Никита Ефремов может лишиться двух бизнесов из-за долгов, выяснило Super.ru.

По данным издания, у ООО «Ефремов интернет», которое занимается разработкой компьютерного обеспечения, заблокировали счета из-за налогового долга. Второй бизнес предпринимателя работает в убыток на 1,5 млн рублей.

На данный момент, отмечает Super.ru, Ефремов заложил свои доли совладельца во всех компаниях — банк заберет их, если бизнесмен не оплатит все долги.

В конце января 2025 года Никита Ефремов заявлял, что его компания подвергается давлению со стороны неизвестных лиц. Блогер жаловался на угрозы в адрес его сотрудников и его самого.

Недавно сообщалось, что певица Ольга Бузова закрыла свою фирму BUZfood из-за убытков. По данным СМИ, компания российской исполнительницы стабильно уходила в минус на 19 млн рублей с 2021 года. Общие потери бизнеса могут достигать 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что у Меладзе обнаружили жилье за 350 млн рублей в Подмосковье.