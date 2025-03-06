Бузова вынуждена закрыть BUZfood из-за убытков в 100 млн рублей

Певица Ольга Бузова закрыла свою компанию BUZfood из-за убытков в размере 100 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

С 2021 года, отмечает Mash, компания стабильно уходила в минус на 19 млн рублей. Общие потери бизнеса могут достигать 100 млн рублей.

Telegram-канал напоминает, что Бузова открыла юридическое лицо «Бузова Рест Компани» в 2019 году, после чего стала открывать рестораны BUZfood. Два заведения были открыты в Москве, и одно — в Петербурге. Бузова также выпускала алкогольную продукцию под этим именем: вино «Buzwine», пиво «Buzbeer» и водку «Buzvodka».

Уже в октябре 2019 года СМИ писали, что Бузова закрыла все рестораны в Москве. Причина не сообщалась, но, как утверждает Mash, надзорные органы штрафовали рестораны за нарушения, а бренды не приносили дохода.

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