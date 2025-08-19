На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна площадь пожара в Станично-Луганском округе ЛНР

Правительство ЛНР: площадь пожара в Станично-Луганском округе составляет 500 га
МЧС России

Общая площадь пожара, бушующего в Станично-Луганском округе Луганской народной республики (ЛНР), составляет 500 гектаров с учетом тлеющих участков. Об этом рассказал первый вице-премьер региона Юрий Говтвин, заявление которого опубликовано в Telegram-канале правительства ЛНР.

По его словам, оперативный штаб провел заседание, утвердив расстановку сил и средств на месте возгораний.

«На помощь уже прибыли сотрудники МЧС РФ из шефского региона — Волгоградской области», — добавил Говтвин.

18 августа в оперативных службах сообщили, что на территории Станично-Луганского округа произошел лесной пожар. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на садовые участки в Ольховских дачах. К тушению огня привлекли 60 сотрудников экстренных служб и 13 единиц техники.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, в результате возгорания в Ольховских дачах пострадали 11 человек. Около 100 построек оказались уничтожены.

Глава Станично-Луганского округа Альберт Зинченко заявил, что на фоне случившегося в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В Станично-Луганском дворце культуры открыли штаб для помощи пострадавшим.

Ранее в Республике Крым из-за пожара в заповеднике перекрыли туристические маршруты.

