На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В одном из округов ЛНР ввели режим ЧС

В Станично-Луганском округе ЛНР введен режим ЧС из-за крупного пожара
close
Depositphotos

В Станично-Луганском округе Луганской народной республики (ЛНР) введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР со ссылкой на руководителя муниципалитета Альберта Зинченко.

Пожар начался 18 августа. В МЧС России сообщили, что сначала огонь охватил подстилку в Малиновском лесничестве, а затем из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на дома.

По информации Зинченко, в настоящее время возгорание в Малиновском лесничестве распространилось на другие лесные массивы.

«Усугубляет ситуацию сильный переменный ветер, пламя перешло на жилые строения, несколько домов сгорело. В округе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб. На данный момент в тушении пожара задействовано 12 машин, на подъезде – остальная техника», — заявил глава муниципалитета.

По его словам, также организованы автобусы для эвакуации людей и подвоз воды. Штаб для помощи пострадавшим был открыт в Станично-Луганском дворце культуры.

Ранее в Крыму лесной пожар охватил два гектара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами