В одном из округов ЛНР ввели режим ЧС

В Станично-Луганском округе Луганской народной республики (ЛНР) введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР со ссылкой на руководителя муниципалитета Альберта Зинченко.

Пожар начался 18 августа. В МЧС России сообщили, что сначала огонь охватил подстилку в Малиновском лесничестве, а затем из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на дома.

По информации Зинченко, в настоящее время возгорание в Малиновском лесничестве распространилось на другие лесные массивы.

«Усугубляет ситуацию сильный переменный ветер, пламя перешло на жилые строения, несколько домов сгорело. В округе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб. На данный момент в тушении пожара задействовано 12 машин, на подъезде – остальная техника», — заявил глава муниципалитета.

По его словам, также организованы автобусы для эвакуации людей и подвоз воды. Штаб для помощи пострадавшим был открыт в Станично-Луганском дворце культуры.

Ранее в Крыму лесной пожар охватил два гектара.