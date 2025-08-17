На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Они добрые бармалеи»: в минпромторге Татарстана призвали не бояться талибов

Глава минпромторга Татарстана Коробченко назвал талибов добрыми бармалеями
Максим Богодвид/РИА Новости

Министр промторга Татарстана Олег Коробченко заявил «Коммерсанту», что у многих ошибочные представления о талибах (движение внесено в список террористических организаций).

«Многие боятся в Афганистан ехать из-за того, что талибы нарисованы как очень страшные злодеи — бармалеи. На самом деле они добрые бармалеи», — сказал чиновник.

Он добавил, что в Афганистане женщины спокойно ходят по улицам, работают и учатся. По мнению Коробченко, некоторые также ошибочно ассоциируют талибов с ИГИЛ (организация запрещена в России).

«ИГИЛ — это ваххабиты, а талибы — это правоверные мусульмане», — отметил чиновник.

В июле в российском интернете появились первые предложения туров в Афганистан. Поездка на восемь дней, в которую можно было отправиться через неделю, обходилась россиянам в $2 840–3 240 (около 223–254 тыс. руб). За перелет до Кабула, визу, медстраховку и охрану нужно было заплатить отдельно.

Ранее талибы по неизвестной причине задержали в Кабуле десятки женщин.

