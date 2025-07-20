В российском посольстве высказались о задержании в Афганистане этнографа из РФ

Диппредставительство РФ в Афганистане занимаются ситуацией с задержанием российского этнографа Святослава Каверина по подозрению в контрабанде. Об этом ТАСС заявили в посольстве.

«Мы этим вопросом занимаемся», — говорится в сообщении.

Сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН путешествовал по Афганистану и был задержан талибами (движение внесено в список террористических организаций) в городе Кундуз. По предварительным данным, Каверина заподозрили в контрабанде украшений и повезли в отделение разведки в Кабуле.

Туда он должен был прибыть к утру 20 июля, однако пока так и не вышел на связь. Знакомые ученого уверены, что он не причастен к преступлению, в котором его обвиняют, а «уликами» по делу стали обыкновенные сувениры для друзей и подписчиков.

До этого представители находящегося у власти в Афганистане исламистского движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) задержали на западе Кабула десятки молодых женщин. Сообщалось, что аресты 18 и 19 июля осуществляли сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока.

Ранее в Афганистане приказали отрезать головы фигуркам в настольном футболе.