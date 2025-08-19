На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число жертв при взрыве в здании завода «Эластик» увеличилось

МЧС: число жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 25
МЧС России

В МЧС сообщили, что количество погибших в результате инцидента на предприятии «Эластик» в Рязанской области возросло до 25 человек. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«По уточненной информации, пострадали 158 человек, из них 25 погибли», — говорится в сообщении.

15 августа в пороховом цехе завода «Эластик» под Рязанью произошел взрыв. Глава региона распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ранее, четыре года назад, на этом же предприятии уже был взрыв. Тогда погибли 17 человек.

По сведениям Telegram-каналов, возможной причиной взрыва стало нарушение правил безопасности — предположительно, сотрудник использовал сварочный аппарат или болгарку рядом с порохом.

Ранее власти приняли решение по выплатам семьям жертв взрыва на заводе под Рязанью.

Взрыв на заводе «Эластик»
