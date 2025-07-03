«Матерей-героинь» уравняют с Героями Труда

Кабинетом министров рассмотрено несколько законопроектов, касающихся признания заслуг многодетных женщин, которые родили и воспитали десять и более детей. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что для женщин, получивших звание «Мать-героиня», социальные гарантии, льготы и выплаты будут сопоставимы с теми, что предоставляются обладателям звания Героя Труда.

Правительство предлагает ввести для этих женщин льготы, включая внеочередное получение медицинской помощи, освобождение от платы за жилье и коммунальные услуги, а также право на бесплатное получение земельного участка и первоочередное обеспечение строительными материалами. Кроме того, многодетные матери смогут воспользоваться дополнительными возможностями для трудоустройства, включая бесплатное профессиональное обучение и переобучение.

Льготы будут предоставляться на добровольной основе. Многодетные матери смогут отказаться от них и выбрать ежемесячную денежную выплату, которую можно будет оформить через Единый портал госуслуг. Размер этой выплаты составит более 72 тысяч рублей и будет индексироваться ежегодно, сообщил Мишустин.

Кроме того, матери-героини будут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере 36,5 тысячи рублей к своей пенсии, также подлежащее ежегодной индексации. Заявление на получение этих выплат можно будет подать после вступления закона в силу. Матери-героини, которые уже получают пенсию, смогут получить дополнительные суммы за текущий год в первой половине 2026 года, отметил глава Кабинета министров.

Правительство также изменит подход к формированию страхового стажа для многодетных родителей. В настоящее время в стаж засчитывается полтора года ухода за ребенком одним из родителей, но не более шести лет в сумме. Теперь же будет учтен период ухода за каждым ребенком без ограничения, пояснил Мишустин.

До этого сообщалось, что Государственная дума планирует поднять выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей вдвое.

Ранее в Госдуме призвали отменить критерии нуждаемости для многодетных семей.