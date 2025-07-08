Летевшие в Анталью новосибирцы застряли в аэропорту Толмачево

Рейс из Новосибирска в Анталью задержан на сутки после экстренного торможения

В аэропорту Толмачево (Новосибирск) рейс в Анталью задержали почти на сутки после того, как самолет «разулся» при экстренном торможении. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, чартерный рейс 2S-256 авиакомпании Southwind по маршруту Новосибирск — Анталья должен был состояться ночью 8 июля, в 2:55 по местному времени. Один из пассажиров сообщил местному Telegram-каналу «NGS.ru», что «самолет во время взлета резко стал тормозить, повредил шины»

« ... во время разбега пилотам пришлось прервать взлет из-за сработавшей сигнализации о незакрытии клапана обдува авионики и наддува кабины», — уточнили в «Авиаторщине».

На скорости 185 км/ч экипаж выполнил торможение, после чего вернулся на место стоянки. Сообщается, что в ходе дальнейшей экспертизы самолета выяснилось, что все четыре пневматика на колесах спущены. После этого руководство отстранило борт этого рейса от полетов.

Повторный рейс в Турцию сначала запланировали на 22:00, однако позднее информация о нем исчезла с табло.

Ранее в аэропорту Волгограда произошел коллапс, он начался на фоне ограничений полетов, которые были введены в воздушных гаванях Санкт-Петербурга и Москвы. По словам очевидицы, многие авиарейсы перенесли или отменили. В связи с этим пассажирам пришлось находиться в аэропорту с утра до ночи. Она уточнила, что ее рейс в Пулково переносили каждый час.

Ранее аэропорт в Санкт-Петербурге возобновил работу.