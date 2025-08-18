В Чаде задержан сын основателя исламистской группировки

В Чаде задержан сын лидера радикальной организации «Боко харам» (внесена в список террористических организаций СБ ООН) Муслим Мохаммед Юсуф, также известный под именем Абдрахман Махамат Абдулайе. Об этом сообщило AFP со ссылкой на службы безопасности Нигерии, передает ТАСС.

Помимо Юсуфа задержали еще пять участников террористической группировки.

8 января сообщалось, что вблизи президентского дворца в столице Чада Нджамене произошла стрельба. По имеющейся информации, нападение совершили боевики исламистской группировки «Боко Харам», которую Совбез ООН признал террористической. При этом глава государства Махамат Идрис Деби в момент атаки находился в своей резиденции.

После этого в МИД РФ заявили, что российская сторона решительно осуждает действия боевиков, направленные против легитимного руководства Республики Чад.

Террористическая группировка была основана в 2002 году Мохаммедом Юсуфом на северо-востоке Нигерии. Самого лидера организации ликвидировали в 2009 году, он являлся отцом 11 детей.

