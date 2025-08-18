На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чаде задержан сын основателя исламистской группировки

AFP: правоохранители в Чаде задержали сына лидера «Боко харам» Юсуфа
true
true
true
close
YouTube

В Чаде задержан сын лидера радикальной организации «Боко харам» (внесена в список террористических организаций СБ ООН) Муслим Мохаммед Юсуф, также известный под именем Абдрахман Махамат Абдулайе. Об этом сообщило AFP со ссылкой на службы безопасности Нигерии, передает ТАСС.

Помимо Юсуфа задержали еще пять участников террористической группировки.

8 января сообщалось, что вблизи президентского дворца в столице Чада Нджамене произошла стрельба. По имеющейся информации, нападение совершили боевики исламистской группировки «Боко Харам», которую Совбез ООН признал террористической. При этом глава государства Махамат Идрис Деби в момент атаки находился в своей резиденции.

После этого в МИД РФ заявили, что российская сторона решительно осуждает действия боевиков, направленные против легитимного руководства Республики Чад.

Террористическая группировка была основана в 2002 году Мохаммедом Юсуфом на северо-востоке Нигерии. Самого лидера организации ликвидировали в 2009 году, он являлся отцом 11 детей.

Ранее в российском регионе задержали участника банды Басаева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами