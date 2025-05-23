В российском регионе задержали участника банды Басаева

В Республике Дагестан силовики задержали участника банды Шамиля Басаева. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу Росгвардии Республики.

По версии ведомства, в конце 1990-х мужчина «принимал участие в вооруженном мятеже в Ботлихском районе с целью нарушения территориальной целостности России».

Уточняется, что в одном из населенных пунктов Кайтагского района задержали мужчину, который входил в состав вооруженных формирований, возглавляемых Басаевым и Хаттабом.

В отношении него возбуждено уголовное дело, пишет портал.

В середине декабря прошлого года членов банды Шамиля Басаева поймали во Владимирской и Тверской областях.

В июне прошлого года в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации заявили, что ведомство установило личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году.

Ранее ФСБ задержала жителя Сочи, восхвалявшего террориста Басаева.