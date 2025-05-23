На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе задержали участника банды Басаева

Lenta.ru: в Дагестане задержали члена банды Басаева
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Республике Дагестан силовики задержали участника банды Шамиля Басаева. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу Росгвардии Республики.

По версии ведомства, в конце 1990-х мужчина «принимал участие в вооруженном мятеже в Ботлихском районе с целью нарушения территориальной целостности России».

Уточняется, что в одном из населенных пунктов Кайтагского района задержали мужчину, который входил в состав вооруженных формирований, возглавляемых Басаевым и Хаттабом.

В отношении него возбуждено уголовное дело, пишет портал.

В середине декабря прошлого года членов банды Шамиля Басаева поймали во Владимирской и Тверской областях.

В июне прошлого года в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации заявили, что ведомство установило личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году.

Ранее ФСБ задержала жителя Сочи, восхвалявшего террориста Басаева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами