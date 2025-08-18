На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выросло число жертв взрыва на заводе «Эластик»

МЧС: число жертв взрыва на предприятии «Эластик» в Рязанской области достигло 24
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

Число погибших в результате взрыва в производственном здании завода «Эластик» в Рязанской области выросло до 24. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

По информации ведомства, в ходе разбора завалов были обнаружены и извлечены тела еще двоих погибших.

«Общее число пострадавших 157 человек, из них 24 погибли», — указали в МЧС России.

До этого в ведомстве сообщали, что число пострадавших в результате ЧП достигло 154 человек.

Взрыв в пороховом цехе завода «Эластик» произошел 15 августа. К ликвидации последствий ЧП привлекли около 350 специалистов и более 80 единиц техники.

Как писал Telegram-канал 112, причиной взрыва могла стать детонация боеприпаса. В экстренных службах рассказали, что ЧП могло произойти из-за нарушения техники безопасности.

Ранее власти приняли решение по выплатам семьям жертв взрыва на заводе под Рязанью.

Все новости на тему:
Взрыв на заводе «Эластик»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами