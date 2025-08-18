Выросло число жертв взрыва на заводе «Эластик»

МЧС: число жертв взрыва на предприятии «Эластик» в Рязанской области достигло 24

Число погибших в результате взрыва в производственном здании завода «Эластик» в Рязанской области выросло до 24. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

По информации ведомства, в ходе разбора завалов были обнаружены и извлечены тела еще двоих погибших.

«Общее число пострадавших 157 человек, из них 24 погибли», — указали в МЧС России.

До этого в ведомстве сообщали, что число пострадавших в результате ЧП достигло 154 человек.

Взрыв в пороховом цехе завода «Эластик» произошел 15 августа. К ликвидации последствий ЧП привлекли около 350 специалистов и более 80 единиц техники.

Как писал Telegram-канал 112, причиной взрыва могла стать детонация боеприпаса. В экстренных службах рассказали, что ЧП могло произойти из-за нарушения техники безопасности.

Ранее власти приняли решение по выплатам семьям жертв взрыва на заводе под Рязанью.