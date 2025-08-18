Число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» превысило 150

МЧС: число пострадавших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 154

Количество пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 154. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

В публикации говорится, что аварийно-спасательные работы продолжаются. Работы проводятся по трем основным участкам на площади 3 тыс. квадратных метра. В ходе работы кинологов были обследованы 100% помещений, обнаружены живые люди. Психологи МЧС продолжают оказывать помощь пострадавшим.

«По уточненной информации, пострадали 154 человека», — говорится в сообщении.

Взрыв в пороховом цехе завода «Эластик» произошел 15 августа. К ликвидации последствий ЧП привлекли около 350 специалистов и более 80 единиц техники. По последней информации, 11 человек не выжили.

Как писал Telegram-канал 112, причиной взрыва могла стать детонация боеприпаса. В экстренных службах рассказали, что взрыв мог произойти из-за нарушения техники безопасности.

Ранее власти приняли решение по выплатам семьям жертв взрыва на заводе под Рязанью.