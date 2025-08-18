На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новым фигурантом дела об избиении на автомойке в Каменске-Уральском стал полицейский

Полицейского арестовали по делу об избиении на автомойке в Каменске-Уральском
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Полицейский из Каменска-Уральского стал фигурантом уголовного дела, связанного с избиением девушек на местной мойке. Об этом сообщает Е1.

По данным портала, 25-летнего сотрудника ГИБДД арестовали. Как рассказала адвокат Юлия Майорова, мужчина ранее занимался мотогонками. Какую именно роль он сыграл в произошедшем, следователи не раскрывают.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в январе текущего года. Местные жительницы отказались встречаться с молодыми людьми, после чего студенток вывезли на автомойку, где их поливали ледяной водой и избивали.

Все происходящее снимали на камеру, сотрудники автомойки в ситуацию не вмешивались. Одна из пострадавших была несовершеннолетней.

О произошедшем стало известно только в феврале. Молодых людей арестовали. Известно, что до этого один из них уже применял силу к подросткам. Одного из участников объявили в федеральный розыск.

Ранее в Екатеринбурге мужчина избил девушку за отказ знакомиться.

