В Норвегии члена королевской семьи официально обвинили в четырех изнасилованиях

Прокуратура столицы Норвегии Осло обвинила сына кронпринцессы Метте-Марит Мариуса Борга Хёйби в четырех изнасилованиях. Об этом сообщает портал NRK со ссылкой на прокурора.

«Сыну кронпринцессы Метте-Марит предъявлены обвинения по 32 пунктам, включая четыре пункта об изнасиловании», — говорится в сообщении.

Помимо прочего, Хёйби обвиняют в жестоком обращении с бывшими девушками. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Сын кронпринцессы находится под следствием с 4 августа прошлого года. Полицейский адвокат Осло Андреас Крушевски заявил, что Хёйби сотрудничал во время допроса. Доказательная база по делу была собрана из таких источников, как текстовые сообщения, показания свидетелей, а также полицейские обыски.

В настоящее время мужчина находится на свободе, его освободили из-под стражи еще в ноябре.

Ранее сообщалось, что французский лыжник, которого обвинили в изнасиловании 12 женщин, извинился перед жертвами.