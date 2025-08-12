Олимпийский чемпион, которого 12 женщин обвинили в изнасиловании, извинился

Лыжник из Франции Шеналь, обвиняемый в изнасиловании 12 женщин, извинился

Бывший горнолыжниклыжник Жоэль Шеналь, обвиняемый в домогательствах и сексуальном насилии, извинился за свои поступки, сообщает Dauphiné Libéré .

«То, что я сделал, непростительно. Я хочу извиниться за весь вред, который я причинил молодым девушкам», — сказал Шеналь.

Шеналь заявил, что совершал преступления на протяжении десяти лет, а также заявил, что слишком поздно осознал, какой вред он наносит своими действиями.

Министерство спорта Франции объявило о выдаче чрезвычайного распоряжения, запрещающего Шеналю заниматься тренерской деятельностью.

От действий Шенали пострадали 12 женщин. Одной из пострадавших было 17 лет.

