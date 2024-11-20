Пасынок кронпринца задержан за изнасилование. Как он стал «черной овцой» королевской семьи Норвегии?

Сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит и пасынок наследника престола страны — Мариус Борг Хейби — задержан полицией. Ему предъявлено предварительное обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Мужчина не впервые оказывается за решеткой — в этом году 27-летнего мужчину уже дважды задерживали по разным обвинениям. «Газета.Ru» — о самом громком скандале в королевской семье Норвегии.

Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит — 27-летний Мариус Борг Хейби — задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера. Согласно заявлению норвежской полиции, преступление пасынка наследника престола кронпринца Хокона заключается в «сексуальном контакте с персоной, находившейся без сознания или неспособной противостоять контакту по иной причине» , передает The Guardian.

«Все, что может сообщить полиция, — это то, что сексуальный контакт состоялся без соития. Утверждается, что жертва не имела возможности противостоять», — заявили в правоохранительных органах Норвегии.

Борг Хейби, у которого и ранее были проблемы с законом, вину не признал. Как рассказал его адвокат, предварительное обвинение против мужчины выдвинула не одна из предполагаемых жертв, а представители правопорядка. Задержали пасынка кронпринца Хокона в тот момент, когда он находился в машине с пострадавшей по другому его делу — по нему Борга Хейби задерживали в августе этого года.

Тогда полиция Осло прибыла в центр города по вызову — сообщалось о нарушении порядка в квартире местной жительницы. Детали официально не разглашались, однако СМИ писали, что в стену спальни женщины был воткнут нож, а в крови Борга Хейби обнаружили следы различных наркотических веществ. Тем не менее, полиция заявляла, что, по ее информации, жертва, которая находилась в отношениях с напавшим на нее Хейби, не получила серьезных увечий.

close Мариус Борг Хейби и Юлиана Снеккестад, 2020 год Rune Hellestad/Getty Images

Через 10 дней после инцидента сын кронпринцессы Метте-Марит выпустил официальное заявление, в котором признал свою вину, публично извинился и рассказал, что разгромил квартиру девушки и нанес ей побои под воздействием алкоголя и наркотиков. Он также заявил, что страдает от душевных заболеваний.

« У меня есть несколько ментальных нарушений , из-за которых все детство и взрослую жизнь я сталкивался — и до сих пор сталкиваюсь — с проблемами. В течение долгого времени я боролся с злоупотреблением веществами, в связи с чем в прошлом проходил терапию», — цитирует его сообщение Tatler.

В сентябре 2024 года Борг Хейби вновь был арестован — и отпущен на следующий день. На этот раз его обвинили в нарушении предписания, запрещающего ему приближаться к жертве (своей бывшей девушке, на которую он напал в августе) . Виновным он себя не признал.

После августовского инцидента с ножом в квартире на Мариуса заявили еще две его бывшие девушки. Джулиана Снеккестад и Нора Хокланд, которые раньше встречались с пасынком кронпринца Хокона, сообщили полиции, что подвергались нападениям. Однако и эти обвинения он отверг.

«Борг Хейби признает, что три раза состоял в сложных отношениях. Он уже давал объяснения о насилии в одних из этих отношений. В случаях Хокланд и Снеккестад он себя виновным не признает», — заявлял прессе его адвокат.

После этого девушки рассказали прессе подробности. Снеккестад, которая встречалась с Мариусом с 2018 по 2022 год, призналась, что регулярно подвергалась психологическому и физическому насилию. Хоклад же говорила, что мужчина ее «бил, душил и пинал».

«Я думала, что буду молчать, пока не вышло заявление от моего бывшего, — и оно меня фрустрировало. Мариус говорит, что это будто бы было впервые. Он просит проявить к нему сочувствие — «Я обращусь за помощью, я борюсь, моя девочка». Это все звучало очень знакомо. Когда я рассталась с ним, он тоже говорил, что обратится за помощью», — заявила девушка в видео, опубликованном норвежским порталом Se og Hør.

На фоне этих обвинений кронпринц Хокон, отправившийся после ареста пасынка в августе на Олимпийские игры в Париж, признал: «Когда полицию приходится привлекать таким образом, это серьезное дело. Но в то же время с моей стороны будет неправильно вдаваться в детали этого дела».

close Мариус Борг Хейби со своей семьей, 2015 год Julian Parker/UK Press/Getty Images

В «активе» Борг Хейби есть также обвинение в угрозах смертью неназванному мужчине — писал ему сообщения в социальных сетях, в которых называл «чертовым мертвецом». А в 2017 году он был задержан за хранение наркотиков. Все это давно стало причиной того, что эксперты по делам королевской семьи в Норвегии называют Мариуса «черной овцой». А главный редактор издания Se og Hør требует, чтобы страдающий наркотической зависимостью Борг Хейби был выселен из резиденции принца Хокона, усадьбы Скуагум в коммуне Аскер. Туда он переехал в 2022 году после расставания с Джулианой Снеккестад.

***

Мариус Борг Хейби появился на свет 13 января 1997 года. Его мать, нынешняя кронпринцесса, а тогда официантка Метте-Марит Хейби, родила сына после короткого романа с мужчиной по имени Мортен Борг. На момент рождения ребенка Борг сидел в тюрьме за насильственное преступление, связанное с наркотиками. До двух лет ребенок жил в городе Кристиансанне с матерью и ее тогдашним бойфрендом — местным диджеем. В 1999 году пара распалась, а уже в 2000-м Метте-Марит познакомилась на музыкальном фестивале с кронпринцем Хоконом — и переехала к нему в Осло вместе с сыном. На следующий год они стали мужем и женой, несмотря на неодобрение общественности, — мало кому в Норвегии нравилось, что кронпринц берет в супруги женщину с ребенком. Пасынок кронпринца Хокона получил в Норвегии прозвище Крошка Мариус (в честь героя романа писателя Александра Хьелланна).

Борг Хейби не считается членом королевской семьи, хотя время от времени появлялся на публичных мероприятиях. В 2017 году после окончания школы он уехал учиться бизнес-администрированию в колледж в Калифорнии, однако довольно быстро отчислился. Юноша вернулся в Норвегию, потом немного поработал стажером у дизайнера Филиппа Плейна, а после — редактором отдела моды британского журнала Tempus (пока он не закрылся). Там произошел небольшой скандал, когда выяснилось, что в списке редакторов он именуется «принцем Норвегии» — в итоге это удалили.

В 2019-м Борг Хейби вернулся из Лондона в Осло. И стал регулярно попадать в скандалы — причем не только с насилием и наркотиками. Его также уличали в неосторожном вождении и пользовании дипломатическим паспортом — хотя дипломатом он не является.