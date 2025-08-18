На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодаре неизвестный разбросал по городу сосиски, начиненные рыболовными крючками

МВД Краснодара проводит проверку из-за разбросанных продуктов питания с крючками
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Краснодара проводит проверку по факту разбросанных в разных районах города сосисок, начиненных рыболовными крючками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Устанавливаются личность гражданина, разбросавшего продукты питания с рыболовными крючками на улицах краевой столицы, а также мотивы его поступка», — сказано в сообщении.

По итогам проверки правоохранители дадут правовую оценку действиям злоумышленника. Как пишут местные СМИ, опасные сосиски находили на улице Лавочкина, на территории ЖК «Восток», в Комсомольском микрорайоне, у оптового овощного рынка и возле магазина «Лента».

В конце прошлого года резидент Российской кинологической федерации Владимир Голубев говорил, что владельцам собак важно научить их не поднимать различные предметы с земли, а также внимательно следить за ними на прогулке, чтобы не попасться на уловки догхантеров. По его словам, такая привычка может привести к отравлению или более трагическим последствиям.

В случае, если собака пострадала от действий догхантеров, нужно срочно обратиться в ветеринарную клинику и начать прием абсорбентов.

Ранее в Ленобласти коммунальщики замуровали слепую собаку, провалившуюся в колодец.

