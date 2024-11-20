В Ленобласти коммунальщики замуровали слепую собаку, провалившуюся в колодец

В Гатчинском районе Ленобласти почти сутки пытаются спасти слепую собаку, которая провалилась в глубокий колодец. Об этом сообщили волонтеры объединения «КошкиСпас» на официальной странице во «ВКонтакте».

В службу спасения животных 19 ноября обратился житель села Большие Колпаны, он гулял с собакой в поле и обнаружил в колодце бывшего водохранилища пса. К бетонному колодцу несколько метров глубиной вечером приехали волонтеры, они пытались достать животное, но собака забилась в дренажную трубу.

20 ноября к волонтерам центра «КошкиСпас» присоединились их коллеги из фонда помощи животным «Северный медведь». Приехав на место, они обнаружили, что колодец за ночь закопали сотрудники коммунальных служб.

«Чтобы сразу пресечь оскорбления сотрудников администрации и рядовых работников — про собаку они знали, но перед тем как засыпать колодец — они его проверили, собаку не увидели. То, что собака прячется глубоко в трубу — об этом они не знали. Поэтому просто сделали свою работу — засыпали опасный колодец», — сообщили волонтеры (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Колодец раскопали, замурованная собака выжила, она прячется в узкой трубе. Спасатели установили ловушку с кормом, чтобы выманить животное. Но слепой пес пока не торопится выходить к людям.

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