Увеличилось число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области

МЧС: при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли 23 человека

Тела еще двух погибших вытащили из-под завалов завода «Эластик» в Рязанской области, где произошел взрыв. Таким образом, количество погибших увеличилось до 23, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«‎Спасатели извлекли двух погибших», — сказано в сообщении.

До этого в ведомстве сообщали, то число пострадавших в результате ЧП достигло 154 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются по трем основным участкам на площади в три тысячи квадратных метров. Кинологи обследовали 100% помещений и обнаружили раненых. Психологи МЧС продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Взрыв в пороховом цехе завода «Эластик» произошел 15 августа. К ликвидации последствий ЧП привлекли около 350 специалистов и более 80 единиц техники.

Как писал Telegram-канал 112, причиной взрыва могла стать детонация боеприпаса. В экстренных службах рассказали, что ЧП могло произойти из-за нарушения техники безопасности.

Ранее власти приняли решение по выплатам семьям жертв взрыва на заводе под Рязанью.