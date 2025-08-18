На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Круживший над Подмосковьем самолет вернулся в аэропорт

Самолет вернулся в аэропорт Внуково из-за возможной технической неисправности
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Самолет Москва — Ош вернулся в аэропорт Внуково из-за возможной технической неисправности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

«Airbus A320, вылетевший из Внуково в Ош, доложил о неполадке и благополучно вернулся в аэропорт», — сказал источник агентства.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что жители Чеховского округа рассказали о низком полете пассажирского Airbus A320 авиакомпании Aero Nomad Airlines. По словам очевидцев, самолет несколько часов кружил над домами, что вызвало тревогу. В небе самолет находился более двух часов.

До этого сообщалось, что в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет, летевший из Москвы в Пензу. По словам представителя экстренных служб, причина экстренной аварийной посадки связана с срабатыванием датчика неисправности топливного фильтра.

Ранее пассажиры рейса Москва — Пермь пожаловались на ремонт в кабине прямо перед вылетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами