Круживший над Подмосковьем самолет вернулся в аэропорт

Самолет Москва — Ош вернулся в аэропорт Внуково из-за возможной технической неисправности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

«Airbus A320, вылетевший из Внуково в Ош, доложил о неполадке и благополучно вернулся в аэропорт», — сказал источник агентства.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что жители Чеховского округа рассказали о низком полете пассажирского Airbus A320 авиакомпании Aero Nomad Airlines. По словам очевидцев, самолет несколько часов кружил над домами, что вызвало тревогу. В небе самолет находился более двух часов.

До этого сообщалось, что в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет, летевший из Москвы в Пензу. По словам представителя экстренных служб, причина экстренной аварийной посадки связана с срабатыванием датчика неисправности топливного фильтра.

Ранее пассажиры рейса Москва — Пермь пожаловались на ремонт в кабине прямо перед вылетом.