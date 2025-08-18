На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

При взрыве на заводе «Эластик» под Рязанью погиб житель Свердловской области

Житель Свердловской области погиб при взрыве на заводе Эластик под Рязанью
true
true
true
close
Пресс-служба МЧС РФ по Рязанской области

При взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области погиб житель города Реж (Свердловская область) Сергей М. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на источник.

Издание уточняет, что работник входил в состав бригады из Режа, которая трудилась на предприятии под Рязанью. Она насчитывала 32 человека.

«У нас в Реже работает филиал, который регулярно отправляет бригады в Рязань в головное предприятие. Там дефицит кадров. Буквально 7 августа очередная партия сотрудников из 32 человек уехала в командировку, 20-го должны были вернуться», — рассказал источник.

Многие из бригады получили ранения, некоторые из них — тяжелые, уточнил он.

Взрыв в пороховом цехе завода «Эластик» произошел 15 августа. К ликвидации последствий ЧП привлекли около 350 специалистов и более 80 единиц техники. По последней информации, погибли 20 человек, еще 134 получили травмы.

Как писал Telegram-канал 112, причиной взрыва могла стать детонация боеприпаса. В экстренных службах рассказали, что взрыв мог произойти из-за нарушения техники безопасности.

Ранее в Минздраве рассказали, сколько медбригад задействовали из-за ЧП в Рязанской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами