При взрыве на заводе «Эластик» под Рязанью погиб житель Свердловской области

Житель Свердловской области погиб при взрыве на заводе Эластик под Рязанью

При взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области погиб житель города Реж (Свердловская область) Сергей М. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на источник.

Издание уточняет, что работник входил в состав бригады из Режа, которая трудилась на предприятии под Рязанью. Она насчитывала 32 человека.

«У нас в Реже работает филиал, который регулярно отправляет бригады в Рязань в головное предприятие. Там дефицит кадров. Буквально 7 августа очередная партия сотрудников из 32 человек уехала в командировку, 20-го должны были вернуться», — рассказал источник.

Многие из бригады получили ранения, некоторые из них — тяжелые, уточнил он.

Взрыв в пороховом цехе завода «Эластик» произошел 15 августа. К ликвидации последствий ЧП привлекли около 350 специалистов и более 80 единиц техники. По последней информации, погибли 20 человек, еще 134 получили травмы.

Как писал Telegram-канал 112, причиной взрыва могла стать детонация боеприпаса. В экстренных службах рассказали, что взрыв мог произойти из-за нарушения техники безопасности.

