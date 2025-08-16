На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве рассказали, сколько медбригад задействовали из-за ЧП в Рязанской области

Минздрав: к ликвидации последствий ЧП в Рязанской области привлекли 38 медбригад
true
true
true
close
«Газета.Ru»

К ликвидации последствий ЧП на заводе в Рязанской области привлекли 38 медбригад. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«К ликвидации последствий были привлечены 38 медицинских бригад из Рязанской и Московской области, города Москвы, специалисты федеральных учреждений», — уточнил он.

15 августа в пороховом цехе завода «Эластик», расположенного под Рязанью, произошел взрыв. На месте происшествия задействовали около 350 специалистов и более 80 единиц техники.

Региональный оперативный штаб сообщал, что пострадавших направили в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово. Оказание помощи курируют власти области.

Кроме того, был создан штаб по ликвидации последствий взрыва. В его состав вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Ранее в Рязанской области из-под завалов спасли двух человек после взрыва на заводе.

Все новости на тему:
Взрыв на заводе «Эластик»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами