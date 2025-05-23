Роспотребнадзор снова признал непригодными для отдыха пляжи в Анапе

Пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае остаются непригодными для купания. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает «Интерфакс».

«Мы каждый день отбираем на каждом из 150 пляжей песок и воду. Пока эти пляжи не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке», — сказала глава ведомства.

Попова рассказала, что результаты исследования пляжей от Новороссийска до границы в сторону Сочи, а также в Крыму и Севастополе показали соответствие санитарным нормам. Однако по решению специалистов вся территория побережья остается зоной «особого контроля и мониторинга», чтобы не допустить рисков для людей и следить за динамикой после очистки.

Утром 15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма.

По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.