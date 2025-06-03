Оперштаб Кубани определил опасные для купания зоны после крушения танкеров

В Краснодарском крае определены опасные зоны в местах работ после ЧС с танкерами

Мэр Анапы Василий Швец и глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков подписали постановление об определении опасных зон в местах проведения работ по ликвидации ЧС с танкерами. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«В Темрюкском районе «опасной зоной» определили территорию вдоль береговой линии Черного моря от п. Волна до п. Веселовка включительно. В Анапе – вдоль береговой линии Черного моря в границах города-курорта (от п. Веселовка до заповедника Утриш)»‎, — сказано в сообщении.

Постановлением запрещено как купание в море, так и посещение жителями прибрежной территории, пляжей в границах опасных зон. Кроме того, запрещено рекреационное использование территорий всеми пользователями. Подчеркивается, что это касается всего спектра услуг для туристов.

23 мая сообщалось, что Роспотребнадзор снова признал непригодными для отдыха пляжи в Анапе.

Утром 15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма.

По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.