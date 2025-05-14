Духовное собрание мусульман прокомментировало доставку «харамных» продуктов

Совет улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР) сообщил, что курьерам-мусульманам не запрещено доставлять клиентам недозволенные в исламе продукты. Заявление приводит РИА Новости.

«Здесь запрета нет, потому что таксист и курьер может даже не знать, что в пакетах у клиента, которого он везет или в заказе у клиента», — заявили там.

Совет отметил, что «не нужно доводить ситуации до крайних точек абсурдности».

«Это никак не может быть поддержано нами», — добавили там.

13 мая муфтий Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области Денис хазрат Мухутдинов заявил, что отказ курьеров-мусульман доставлять клиентам «харамную» свинину и другие подобные продукты питания обоснован тем, что такое действие может считаться грехом. Он отметил, что тот же запрет действует, например, в отношении алкогольных напитков.

О том, что московские курьеры начали отказываться доставлять свинину и другие «харамные» продукты, стало известно 12 мая. В сети появился скриншот, сделанный клиентом одного из сервисов доставки еды. Там указывается, что курьер отказался доставлять «харамное блюдо», из-за чего ему ищут замену.

Ранее РПЦ сообщила о сотрудничестве с мусульманами в защите семейных ценностей.