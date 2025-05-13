Муфтий Подмосковья поддержал отказ курьеров доставлять свинину

Отказ курьеров-мусульман доставлять клиентам «харамную» (запрещенную Кораном — прим. ред.) свинину и другие подобные продукты питания обоснован тем, что такое действие может считаться грехом, объяснил в беседе с «Ридусом» муфтий Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области Денис хазрат Мухутдинов.

«Если еда запретна с точки зрения шариата и ислама, то мусульмане не могут ее заставлять, передавать, покупать для передачи и так далее», — сказал представитель ДУМ.

Он отметил, что тот же запрет действует, например, в отношении алкогольных напитков.

О том, что московские курьеры начали отказываться доставлять свинину и другие «харамные» продукты, стало известно 12 мая. В сети появился скриншот, сделанный клиентом одного из сервисов доставки еды. Там указывается, что курьер отказался доставлять «харамное блюдо», из-за чего ему ищут замену.

Ранее РПЦ сообщила о сотрудничестве с мусульманами в защите семейных ценностей.