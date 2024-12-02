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Бывший глава Общественной палаты Башкирии начал гасить накопленные в России долги

РИА: экс-глава ОП Башкирии Мурзагулов начал гасить долги за неуплату штрафов

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Общественная палата Республики Башкортостан

Бывший глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов начал гасить накопившиеся в России долги из-за неуплаты штрафа по иноагентской статье. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, на прошлой неделе за Мурзагуловым числился долг в более 54 тыс. рублей по двум штрафам — на 30 тыс. рублей и 22,6 тыс. рублей, а также более 1,5 тысячи рублей за неуплату штрафа в срок. Остальные задолженности политик погашает.

В декабре 2023 года Советский районный суд Уфы признал Мурзагулова виновным в публикации материалов без иноагентской плашки. Суд тогда назначил политику штраф в 30 тысяч рублей.

Мурзагулова внесли в реестр иноагентов в декабре 2022 года. Позже МВД России объявило его в розыск.

Накануне в Узбекистане правоохранители задержали российского журналиста Алексея Пивоварова (признан в РФ СМИ-иноагентом) и членов его съемочной группы.

Ранее объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова открыла в Бельгии стартап.

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