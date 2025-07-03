Экс-главу Общественной палаты Башкирии Мурзагулова заочно приговорили к колонии

Ростислава Мурзагулова приговорили в Башкирии к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Кировский районный суд Уфы заочно приговорил бывшего главу Общественной палаты Башкирии Ростислава Мурзагулова к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах России и специальной военной операции (СВО) на Украине, а также за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным суда, в марте прошлого года Мурзагулов, находясь за пределами России, опубликовал в социальных сетях видеоматериалы, содержащие фейки об СВО. Кроме того, на протяжении всего года он размещал в сети публикации без указания, что материалы произведены и распространены иноагентом.

Суд приговорил Мурзагулова к восьми годам колонии, а также оштрафовал его на 250 тысяч рублей. Кроме того, экс-глава ОП лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 4 года.

Мурзагулова внесли в реестр иноагентов в декабре 2022 года. Позже МВД России объявило его в розыск. В декабре 2023 года суд в Уфе признал Мурзагулова виновным в публикации материалов без иноагентской плашки и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее Мурзагулов начал гасить долги в России за неуплату штрафов.