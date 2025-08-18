СК завел дело о теракте после попытки атаки на Смоленскую АЭС

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после падения украинского беспилотника в районе Смоленской АЭС. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Уголовное дело о террористическом акте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, возбуждено в связи с атакой БПЛА в городе Десногорске Смоленской области 17 августа.

В воскресенье ФСБ РФ заявила, что была сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики в Смоленской области. В сообщении говорилось, что средства радиоэлектронной борьбы подавили над атомной электростанцией украинский беспилотник «Спис».

Позже спецслужба показала обломки БПЛА, лежащие на земле.

Утром 18 августа ФСБ заявила о предотвращении попытки подрыва Крымского моста.

Ранее стало известно о повреждениях в здании Смоленской АЭС из-за сдетонировавшего дрона.