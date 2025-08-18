На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Вашингтоне за ночь арестовали более 60 человек

Генпрокурор США Бонди: за ночь в Вашингтоне арестовали 68 человек
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Сотрудники правоохранительных органов арестовали в Вашингтоне 68 человек за ночь в рамках федеральных мер по борьбе с преступностью. Об этом сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди в социальной сети X.

«Более 300 арестов в Вашингтоне — и это число растет: только прошлой ночью наши федеральные партнеры и правоохранительные органы округа Колумбия произвели 68 арестов и изъяли 15 незаконных единиц огнестрельного оружия», — сказала генпрокурор.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил «день освобождения» Вашингтона. Американский лидер пообещал сделать столицу снова великой. Он подчеркнул, что дни «причинения вреда невинным людям подошли к концу».

В этот же день президент США заявил, что направляет национальную гвардию в Вашингтон для «помощи в восстановлении правопорядка». Американский лидер отметил, что для помощи в данном вопросе полиция столицы была переведена под прямой контроль федерального правительства.

Ранее в Вашингтоне начались массовые протесты из-за усиления проверок.

